Soppressione tribunali minori: si va verso la proroga di un anno

Si va verso la proroga al 31 dicembre 2023 della prevista soppressione dei così detti tribunali minori abruzzesi, quelli di Sulmona e Avezzano che verrebbero accorpati a L'Aquila, e Vasto e Lanciano a Chieti.

La chiusura dei presidi di giustizia, attualmente fissata al prossimo settembre, sta dentro il ridisegno della geografia giudiziaria, avviata nel 2012 e attuata ovunque fuorché in Abruzzo che, in questi anni, ha ottenuto diverse deroghe per gli effetti dei terremoti del 2009 e del 2016.

"Dopo una complessa interlocuzione con il Governo e un accordo tra le forze di maggioranza, c’è l’ok alla proroga per continuare a mantenere aperti i tribunali abruzzesi" ha svelato in serata la parlamentare del M5S Daniela Torto, relatrice del decreto Milleproroghe alla Camera dei Deputati. "Salvo colpi di scena dell’ultimo momento, l’obiettivo minimo che ci eravamo prefissati è stato raggiunto, frutto di un lavoro intenso che abbiamo portato avanti nei tavoli con il Governo a cui ho partecipato in prima persona" ha rivendicato la parlamentare.

La proroga prevede di differire di un anno la chiusura delle sedi dei tribunali abruzzesi di Vasto, Lanciano, Sulmona e Avezzano al fine di revisionare e aggiornare il modello della geografia giudiziaria e garantire la giusta presenza di presidi. "Gli uffici giudiziari vanno salvaguardati e questo e’ un deciso passo in avanti", ha ribadito Torto.

"Sui tribunali di Sulmona, Avezzano, Lanciano e Vasto siamo riusciti a raggiungere l’accordo per la proroga della chiusura al 31 dicembre 2023. Nella nottata si voteranno gli emendamenti, e saremo vigili, fino ad allora continuaimo a lavorare tutti insieme", ha confermato il deputato di Italia viva Camillo D'Alessandro.