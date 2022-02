Abruzzo, viabilità: dal Cipess 31 milioni di euro per 46 progetti. 100 milioni per la velocizzazione della Pescara-Roma

Oltre 31 milioni di euro dal Cipess per 46 progetti urgenti d'intervento sulle strade abruzzesi; di questi, 24,2 sono per opere immediatamente cantierabili. Altri cento milioni, invece, sono in arrivo per il progetto di velocizzazione della linea ferroviaria Pescara - Roma; il finanziamento è ripartito in quattro annualità: 10 milioni per il 2024 e altrettanti per il 2025, 50 milioni per il 2026 e 30 per il 2027.

La quota più corposa dei finanziamenti è destinata al chietino, per 12 interventi di cui 11 cantierabili. Assegnati alla provincia 1,4 milioni per il completamento della Sp Villalfonsina, 300mila euro per la sistemazione e la messa in sicurezza della Sp 88 Sangrina per la statizzazione dell'arteria. Al Consorzio di Bonifica Centro, invece, vanno 1,8 milioni per la sistemazione della strada consortile Fondo valle Dendalo e 900 mila per la strada della Pace (Buonconsiglio). Al Comune di Liscia, invece, sono destinati 1,5 milioni per la realizzazione della strada di collegamento ex Ss 86 - Fondo valle Treste; a San Salvo 700mila per la sistemazione via Bachelet e via Montegrappa; a Castel Frentano 500 mila per i lavori in via Orientale, via Di Loreto, via De Gasperi e altre strade; stessa cifra a Casalbordino per la nuova viabilità alternativa e via Verde; a Villamagna 400mila per lavori di realizzazione e completamento della circonvallazione; stessa cifra a Guardiagrele per il miglioramento della viabilità di via Roma; altri 300mila a Monteodorisio per la nuova mobilità nell'area del "Parco del Castello".

L'unico intervento non ancora cantierabile è quello del Comune di Chieti per l'adeguamento e la messa in sicurezza di via Gran Sasso, a cui arriveranno 800mila euro al completamento del progetto di fattibilità tecnico-economica.

Nell'aquilano sono in arrivo 7,85 milioni di euro per sei opere, tutte immediatamente cantierabili. Alla Provincia dell'Aquila sono stati assegnati 4 milioni per la sistemazione della Sp 63 Simbruina e 2 milioni per le strade della Cintarella del Fucino. Al Comune dell'Aquila, invece, 700 mila per la messa in sicurezza della viabilità, 400mila per via Leonardo Da Vinci e di Via Amiternum e 350 mila per via San Martino - Foce di Sassa. Altri 400mila per il Comune di Pratola Peligna per la nuova viabilità a servizio del polo scolastico.

7,25 milioni al teramano per 11 interventi, tutti immediatamente cantierabili. Alla Provincia di Teramo assegnati 2 milioni per la sistemazione e il miglioramento della Sp 48 Torricella - Ceppo - Valle Castellana - Pietralta, altri 1,5 milioni per le Sp 17, 17 A, 7 B e 61 a Campli, un milione per la Sp 27 nel tratto Santa Margherita - Casali di Scerne di Pineto, 800mila per la Sp 1 F Controguerra-Tronto e 300mila per Sp 8 A del Lago Verde. Altri 350mila al Comune di Tortoreto per il miglioramento di via Leonardo Da Vinci, via dei Saraceni e altre strade; a Isola del Gran Sasso 300mila per via San Gabriele; stessa cifra a Bisenti per il ripristino di tratti della ex Sp 34 per Troiano; a Martinsicuro 200mila per la viabilità in generale; altri 200mila a Basciano per le strade di capoluogo e frazioni.

Nel pescarese sono in arrivo 6,6 milioni per 17 interventi, di cui 14 immediatamente cantierabili. L'assegnazione più corposa è quella da 2 milioni destinata al Comune di Montesilvano per il completamento di via Saragat; 600mila invece a Pianella per via Modena e la messa in sicurezza delle vie San Desiderio, Marano e Obletter; a Brittoli 400mila per il collegamento tra la ex Ss 602 e le contrade; a Elice 300mila per la messa in sicurezza e adeguamento della viabilità di Fonte del Pero, via Piana e altre; stessa cifra a Pescara per San Silvestro; a Moscufo 200mila per il miglioramento della circonvallazione; poi 250mila ciascuno a Bolognano per il miglioramento di via Fara a Piano D'Orta, a Città Sant'Angelo per la viabilità in generale, a Civitella Casanova per via Santanello - Bosco, via Colle Madonna ed Eremita e a Penne per la strada Flagnano; altri 200mila euro ciascuno a Farindola per la messa in sicurezza di via Colli, a Caramanico per contrada Morrone, a Cugnoli per via della Libertà e via Italia e a Cappelle sul Tavo per via Umberto e via Mazzini. Dopo i progetti di fattibilità, la Provincia di Pescara riceverà 600mila euro per la sistemazione della Sp 8 Penne - Farindola e 200mila per la Sp 75 bis S.M.Arabona, stessa cifra a Bussi per le strade dell'area Tremonti.