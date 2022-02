Rischio rincaro tariffe su A24 e A25: sabato manifestazione dei sindaci

Questa mattina si è tenuta una conferenza stampa organizzata dalla sindaca di Carsoli, Velia Nazzarro, a cui hanno preso parte i sindaci Riccardo Nini (Ascrea), Lorenzo Berardinetti (Sante Marie), Antonio Paraninfi (Oricola), l'assessore di Tivoli Giovanni Innocenti (Tivoli), il consigliere comunale di Pescina Alfonsino Scamolla (Pescina) e la consigliera di Paganico Sabino Chiara Federici, per fare il punto sul rischio di un aumento delle tariffe autostradali.

Il tavolo ha annunciato una manifestazione per sabato 19 febbraio; dalle ore 10, sindaci e amministratori si ritroveranno ai caselli autostradali di Tivoli, Castel Madama, Vicovaro Mandela, Carsoli Oricola, Magliano de' Marsi, Avezzano, Celano, Sulmona, Tornimparte e L'Aquila per distribuire materiale informativo, utile a sensibilizzare e tenere alta l'attenzione sulla problematica.

La Provincia dell'Aquila ha ribadito il pieno sostegno all'iniziativa: il presidente Angelo Caruso già la scorsa settimana aveva riportato la questione all'attenzione del ministro Enrico Giovannini nell'incontro tenuto a Roma.

"Siamo più che mai determinati a mettere in campo tutte le iniziative necessarie ad ottenere da parte del Governo e del Mims una soluzione concreta e definitiva al problema ed evitare, così, il rincaro delle tariffe dal prossimo 1 luglio", hanno ribadito stamane gli amministratori; d'altra parte, se non si troverà una exit strategy i pedaggi potrebbero aumentare di oltre il 30%, una mazzata che, combinata con il caro energia e carburanti, metterebbe in ginocchio parte importante dell’economia abruzzese, e tanti pendolari.

"Restiamo ancora in attesa di un cenno di riscontro da parte del Ministro Giovannini e dei Parlamentari di Lazio e Abruzzo, 'sollecitati' nei giorni scorsi, con una nuova richiesta di incontro. Per il momento tutto tace! Ma i sindaci e gli amministratori non mollano", la promessa.