L'Aquila: il 21 febbraio partono i lavori per l'interramento della linea elettrica Pettino-Torrione

Prenderanno il via il prossimo 21 febbraio a L’Aquila i lavori per la realizzazione della nuova linea in cavo interrato 150 kV Pettino – Torrione che dovrebbe arrivare a conclusione, con l’avvio in esercizio, agli inizi del 2024.

Il nuovo collegamento, per il quale Terna investirà circa 7 milioni di euro, sarà lungo circa 6 km e permetterà la demolizione di circa 5 km di vecchie linee elettriche e 18 tralicci, liberando così oltre 10 ettari di territorio, in parte nel centro abitato dell’Aquila.

Il progetto porterà importanti benefici elettrici rendendo più affidabile ed efficiente la rete elettrica nell’area dell’Aquila, oltre a contribuire alla raccolta della produzione di energia rinnovabile in Abruzzo e nel Lazio.

La nuova linea in cavo Pettino – Torrione è una delle tre opere previste da Terna per la razionalizzazione del sistema elettrico dell’area dell’Aquila. Il piano di interventi prevede infatti anche l’adeguamento della Stazione Elettrica 150 kV di Pettino e la nuova linea in cavo interrato 150 kV Torrione – Bazzano che permetteranno, una volta realizzate, di liberare gran parte della città dell’Aquila dagli elettrodotti aerei che attualmente interessano il centro abitato.