Covid: da lunedì l'Abruzzo torna in zona gialla

“Alla luce dei dati della Cabina di regia” sull’andamento di Covid-19 in Italia, “le regioni Abruzzo, Marche, Piemonte e Valle d’Aosta passano dall’arancione al giallo”.

È quanto stabilito dall’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza in vigore da lunedì.

Alla luce dell’ultimo aggiornamento, in Abruzzo il tasso di occupazione dei posti letto scende all’11% (-1%) per le terapie intensive e al 33% (-1%) per l’area non critica. L’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti, in costante calo, arriva a 832. Nell’ultima settimana sono stati accertati 10.659 nuovi casi, con una variazione del -24% rispetto ai sette giorni precedenti.

I casi di Covid-19 accertati in Abruzzo da quando, quasi due anni fa, esplose la pandemia ad oggi supera quota 250mila e arriva a 251.315. Del totale, 144.742 contagi – pari a circa il 60% – sono emersi solo nel 2022 e, cioè, in meno di due mesi.