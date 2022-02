Abruzzo in zona gialla: le nuove regole e cosa cambia (poco)

Da stamane, l'Abruzzo torna in zona gialla.

Per i cittadini abruzzesi, però, cambia davvero poco.

E' divenuto chiaro, nelle ultime settimane, che i colori delle regioni non incidono sulla vita di chi è vaccinato o guarito e quindi ha un Green pass rafforzato (che si ottiene, appunto, con due o tre dosi di vaccino, oppure dopo essere guariti dall'infezione). Con il passaggio in zona gialla, però, avranno maggiori libertà coloro che non hanno il super Green pass, stante l'obbligo del Green pass base (cioè una certificazione verde che si ottiene con un tampone negativo) per accedere a diversi servizi.

Mascherina La mascherina all’aperto non è più obbligatoria dall'11 febbraio, come previsto dll’ordinanza firmata dal ministro della salute Roberto Speranza l’8 febbraio 2022. Ma ci sono alcune circostanze in cui lo diventa: per esempio in fila, nelle discoteche e, più in generale, in luoghi dove non è possibile rispettare la distanza di sicurezza. Multe previste per chi non rispetta le regole: da 400 a mille euro.

Spostamenti e mezzi pubblici In zona gialla anche chi non ha il Green pass può uscire dal proprio comune quando vuole, senza che debba avere un motivo di lavoro, necessità o salute. Questo però vale per i mezzi propri o privati; per utilizzare qualsiasi mezzo pubblico, urbano o nazionale, quindi autobus, metro, tram, aerei, navi, serve sempre un super Green pass. Regola valida per tutto il territorio nazionale, quindi anche in zona bianca.

Accesso ai luoghi di lavoro Rimane obbligatorio avere un Green pass base o rafforzato per andare a lavorare; stesso discorso per accedere alle mense. Il 15 febbraio, inoltre, è scattato l'obbligo di super Green pass per tutti gli over 50 che devono recarsi sul posto di lavoro. Rimane l'obbligo di vaccino per alcune categorie lavorative, come sanitari, insegnanti, universitari e forze dell'ordine.

Bar, ristoranti e alberghi Green pass rafforzato obbligatorio per entrare in bar o ristoranti, ma anche per sedersi all'aperto. Questa è una regola che vale a prescindere dal colore della regione.

Negozi, centri commerciali e servizi pubblici Dal 1 febbraio sono cambiate le regole anche per zona bianca e gialla: serve il certificato verde base per entrare in uffici pubblici, banche e negozi. Fanno eccezione i servizi essenziali, ossia gli alimentari, i supermercati esterni ai centri commerciali, le tabaccherie e le edicole. E ancora, le farmacie e parafarmacie, i benzinai, le caserme dove sporgere denunce, i mercati rionali e in genere gli esercizi commerciali all'aperto.

Parrucchieri, barbieri e centri estetici Dal 20 gennaio è in vigore una nuova stretta, con limitazioni di accesso anche a esercizi commerciali come parrucchieri o centri estetici: serve almeno il green pass base (quello che si ottiene con un tampone negativo). In zona gialla non sono previste altre limitazioni.

Scuola, università e corsi di formazione Restano aperte le scuole e gli studenti delle superiori possono accedere senza alcun pass. Restano invariate anche le regole per entrare e uscire dalla Dad in presenza di alunni positivi. Nelle università si entra solo con Green pass base o rafforzato; senza Green pass non si possono frequentare i corsi di formazione in presenza.

Strutture sanitarie e socio-sanitarie I visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie, residenziali e socioassistenziali devono avere la terza dose. Se hanno 'solo' due dosi, devono procurarsi anche un tampone negativo.

Sport ed eventi sportivi Si può andare in palestra e in piscina solo se si è vaccinati o guariti dal Covid. Lo stesso vale per gli sport di contatto e di squadra, sia all'aperto sia al chiuso, che possono essere praticati solo se si ha il Green pass rafforzato. Resta possibile, per chi non ha alcuna certificazione, solo l'attività sportiva individuale all'aperto: nelle aree attrezzate o nei parchi pubblici. La capienza di stadi e palazzetti è ridotta al 50% all'aperto e al 35% al chiuso sia in zona bianca che gialla e si accede con super Green pass.

Cinema, teatri, eventi culturali e feste Ancona vietati i concerti ed eventi simili che comportano assembramenti all'aperto. Restano aperti, invece, cinema e teatri - con capienza al 100% - ma si entra solo con Super Green pass. Stessa regola per mostre, musei ed altri eventi culturali. Si può partecipare a matrimoni e altre feste conseguenti a riti religiosi o civili se si possiede il Super Green pass.

Discoteche L'11 febbraio è stato il giorno della riapertura delle discoteche. Si può quindi tornare a ballare, ma è necessario anche qui il Green pass rafforzato, sia in zona gialla sia in zona bianca. Le discoteche poi hanno una riduzione di capienza del 50% all'interno e del 75% all'esterno.