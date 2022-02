L'Aquila: da domani senso unico su via Antica Arischia

Il comando di polizia municipale dell’Aquila rende noto che da domani, martedì 22 febbraio, al 14 marzo, il tratto di via Antica Arischia compreso tra via Cutilia (altezza viadotto autostradale) e via Sila Persichelli sarà percorribile a senso unico alternato, regolato da movieri o impianto semaforico mobile.

Tale modifica alla circolazione si rende necessaria per consentire l’avvio dei lavori di interramento dell’elettrodotto Pettino-Torrione, che proseguiranno nei prossimi mesi con la demolizione di circa 5 chilometri della vecchia linea elettrica che attraversa il centro abitato nella parte ovest della città.

Il comando di polizia municipale invita gli utenti della strada a prestare la massima attenzione percorrendo la suddetta strada e ad utilizzare, per quanto possibile, percorsi alternativi.