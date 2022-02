L'Aquila: 5 giovani denunciati per rissa in centro storico

Personale della Squadra Volante è stato costretto ad intervenire, la scorsa notte, a seguito della segnalazione di una violenta lite in centro storico.

Il litigio è scoppiato per futili motivi tra quattro giovani i quali, dopo qualche spintone, hanno iniziato a colpirsi violentemente, finanche con una bottiglia di ventro, tant’è che gli agenti intervenuti per dividerli hanno dovuto faticare e non poco anche per evitare i colpi che si stavano scambiando.

Appena sedati gli animi, con la collaborazione di alcuni testimoni e delle riprese del sistema di video-sorveglianza, è stato accertato in capo ai quattro giovani il reato di rissa aggravata: sono stati deferiti all'Autorità giudiziaria in stato di libertà.

Tre dei denunciati, tutti maggiorenni, hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 3, 7 e 21 giorni.

Tra l'altro, durante le attività finalizzate ad accertare le responsabilità dei giovani, un quinto ragazzo, anch'egli maggiorenne, non coinvolto nella violenta rissa, ha insultato e minacciato il personale operante: è stato denunciato in stato di libertà per il reato di oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale.