L'Aquila: aggiudicata la gara da 3,7 milioni per la pavimentazione del centro. Avvio dei lavori in primavera: dovrebbero concludersi in un anno

3,7 milioni per la nuova illuminazione e la pavimentazione della Fontana luminosa, di corso Vittorio Emanuele, corso Federico II e della Villa comunale: ad aggiudicarsi la gara d'appalto indetta dal Comune dell'Aquila è stata la ditta "Rosa edilizia", di proprietà dell'imprenditore Walter Rosa.

I lavori partiranno in primavera e dovranno concludersi in un anno.

Oltre a "Rosa edilizia", che ha realizzato già il restauro e l'adeguamento sismico dell'Emiciclo, con l'applicazione di isolatori all'avanguardia, erano in corsa la Todima srl di Marino Serpetti, la Costruzioni Iannini, di Eliseo Iannini in Ati con la Ise impianti, la Rti, il Consorzio Stabile Rennova, costituito da dieci imprese della provincia teramana e la ditta Armido e Pierluigi Frezza.

La gara è stata aggiudicata con l'applicazione del criterio dell'offerta più vantaggiosa.

La scelta della nuova pavimentazione è ricaduta sulla tipologia in pietra locale, costituita da basoli di pietra bianca calcarea, per recuperare lo stile del centro prima che venissero applicati i sampietrini, utilizzando però tecniche contemporanee; contestualmente alla pavimentazione, verranno realizzate le opere di illuminazione pubblica di corso Federico II e corso Vittorio Emanuele e le progettazioni connesse per armonizzare alla nuova pavimentazione le opere esistenti, tombini, feritoie e giunti. Per l'illuminazione, in particolare, il Comune ha optato per "corpi illuminanti montati al di sotto della gronda", evitando in questo modo di ingombrare gli spazi che rimangono liberi e utilizzabili.

Non verranno effettuati sondaggi archeologici preventivi, non essendo previsti scavi a quote diverse da quelle già impegnate dalla pavimentazione e dalle opere esistenti.

Sono, inoltre, previsti una serie di accorgimenti e dispositivi per il superamento delle barriere architettoniche.

Il lotto di lavori è diviso in 11 stralci, che dovrebbero garantire una cantierizzazione graduale senza la necessità di chiudere il corso.