L'Aquila: è possibile ritirare certificazioni anagrafiche in tabaccheria

Al via il progetto promosso dall’amministrazione comunale che consentirà ai cittadini di ritirare certificazioni anagrafiche presso le tabaccherie.

Grazie alla convenzione siglata tra Comune dell’Aquila, la società Igt e la Federazione Italiana Tabaccai (Fit) sono dieci le attività del territorio in cui sarà possibile accedere al servizio realizzato con la collaborazione dell’azienda Novares.

L’iniziativa è stata presentata stamane, nella tabaccheria situata nella frazione di Coppito, nel corso di un appuntamento cui hanno preso parte il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, il presidente del Consiglio comunale Roberto Tinari, il consigliere comunale Chiara Mancinelli, il vice presidente provinciale Fit Alessandro De Michele e Roberto Saracino, Senior Vice President and Chief Information Officer IGT, l’amministratore unico del Sed (Servizio elaborazione dati del Comune dell’Aquila) Gianfranco Di Benedetto e il direttore generale della società Maurizio Michilli.

Dal prossimo mese, inoltre, potranno aderire tutti i punti vendita associati alla Fit, creando una estesa rete di prossimità comunale che consentirà ai cittadini di evitare di recarsi presso gli uffici dell’ente per il ritiro di certificati anagrafici come, ad esempio, quello di residenza o dello stato di famiglia.

Di seguito, i certificati che saranno rilasciati dalle tabaccherie e potranno essere richiesti dai residenti nel Comune dell’Aquila:

anagrafico di nascita;

di morte;

di matrimonio;

di cittadinanza;

di esistenza in vita;

di residenza;

di stato civile;

di stato di famiglia;

di residenza in convivenza;

di stato di Famiglia aire;

di stato libero;

anagrafico di unione civile;

di convivenza.

Per ogni operazione di rilascio dei certificati, il costo è di 2 euro.

È attivo anche il servizio di rilascio certificati della Camera di Commercio e Visure Catastali. “L’estrazione del certificato avvenuta quest’oggi è frutto della convenzione per facilitare l'accesso ai servizi per la comunità attraverso la rete telematica dei tabaccai e del protocollo d’intesa sottoscritto nel 2019 anche con l’università finalizzato allo sviluppo di programmi innovativi attraverso la tecnologia 5G – ha spiegato il sindaco dell’Aquila – Le difficoltà e le restrizioni legate alla pandemia hanno comportato la necessità di individuare nuove strade per agevolare gli utenti e, al contempo, alleggerire il carico sulle strutture comunali e continuare a garantire servizi al cittadino in maniera efficiente”.

“Siamo davvero soddisfatti di poter collaborare con le istituzioni affinché le nostre attività possano essere vicine ai cittadini, agevolandoli nelle loro incombenze quotidiane e svolgendo così anche una funzione di servizio - ha aggiunto Mario Antonelli, presidente della Federazione Italiana Tabaccai della provincia - La nostra categoria ha subito ben risposto a questo nuovo progetto e presto altre tabaccherie vi aderiranno”.

“Come dichiarato dal presidente Antonelli si tratta di un’iniziativa molto utile e siamo molto lieti di poter offrire un servizio che semplifica notevolmente la vita dei cittadini”, ha proseguito il vice presidente De Michele. “Finalmente siamo giunti al risultato che aspettavamo dall’inizio di questo percorso, iniziato con la firma del protocollo d’Intesa del 2019 – le parole di Roberto Saracino, Senior Vice President e Chief officer IGT - L’emissione del primo certificato anagrafico di oggi è possibile grazie a un rapporto sinergico tra il Comune dell’Aquila, la tecnologia di IGT e la rete dei Tabaccai. Siamo felici di poter supportare attraverso servizi come questo un territorio già provato dal sisma del 2009 e dalle recenti restrizioni nel periodo della pandemia”.