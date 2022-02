L'Aquila: nei prossimi giorni modifiche alla viabilità per lavori

Per consentire interventi di vario genere sia in città che in periferia, nei prossimi giorni la circolazione subirà alcune modifiche.

In dettaglio: via dei Medici, nel tratto posto in corrispondenza del viadotto autostradale dell'A24 – fosso del Vetoio, sarà chiusa al transito delle auto dalle 7 di domani, giovedì 24 febbraio, alle 18 di sabato 26 febbraio per consentire dei lavori al viadotto stesso.

Domani e dopodomani, 24 e 25 febbraio, sarà invece chiusa via Colle Pretara, nel tratto compreso tra via Aldo Moro e via San Franco di Assergi, per interventi sulla rete fognaria.

Per permettere gli allacci alla rete del gas, dal 28 febbraio al 18 marzo (escluse le giornate di sabato e domenica) sarà vietata circolazione e sosta a via Rustici e via e arco del Capro (in quest'ultimo caso, nel tratto compreso tra via Cascina e via e arco dei Pittori), nel centro storico.

Sempre per lavori riguardanti la metanizzazione, via Alferi non sarà percorribile dal 7 al 9 marzo.