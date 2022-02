Univaq: seminario sulla comunicazione del rischio con Giancarlo Sturloni

Si svolgerà domani, venerdì 25 febbraio alle ore 18, in diretta streaming all’indirizzo www.univaq.it/live il seminario “Comunicare il rischio: dalla prevenzione all’emergenza” organizzato da Lares Italia - Unione Nazionali Laureati Esperti in Protezione Civile con il supporto dell'Università degli Studi dell'Aquila e in collaborazione con il Cetemps, il Geolab di Univaq e le associazioni di volontariato Pivec e Volontari di Protezione Civile "Gran Sasso d'Italia".

Il relatore è Giancarlo Sturloni, responsabile della comunicazione di Greenpeace Italia. Da oltre 20 anni svolge attività di comunicazione, formazione e consulenza in campo scientifico, sanitario e ambientale. E’ docente di Comunicazione del Rischio alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste e all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Ha scritto per diverse testate giornalistiche nazionali ed è autore di numerosi saggi, tra cui “La comunicazione del rischio per la salute e per l’ambiente” (Mondadori Università, 2018).