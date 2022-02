Fermata bus Santa Rufina di Roio, sopralluogo di Mannetti ed Equizi: ipotesi spostamento

L’assessore comunale alla Mobilità, Carla Mannetti, e l’amministratore unico dell’Ama spa, Augusto Equizi, hanno effettuato un sopralluogo alla fermata degli autobus di linea di Santa Rufina di Roio, da tempo in precarie condizioni e che recentemente è stata oggetto di una petizione popolare considerando l’assenza di una pensilina che rappresenta un rischio per la sicurezza degli utenti in attesa del mezzo.

“Sono due le ipotesi al vaglio per risolvere la questione”, spiegano Mannetti ed Equizi, che hanno raggiunto la frazione montana a bordo di un autobus di linea anche per testare le possibilità di manovra, “spostare la fermata all’interno dell’insediamento dei moduli abitativi provvisori (Map), dov’è già collocata quella dello scuolabus, oppure sistemare quella esistente”.

“La prima strada, nonostante sia necessario qualche piccolo aggiustamento alla viabilità considerando che il bus, della lunghezza di 11 metri, riesce con difficoltà ad entrare e riuscire dal quartiere, è per ora considerata più percorribile”, affermano l’assessore e l’amministratore dell’Ama, “rispetto a quella della sistemazione dell’attuale fermata, che si trova proprio sul ciglio della strada e implicherebbe delle maggiori difficoltà, anche formali, per la realizzazione della pensilina”. “L’impegno”, concludono Mannetti ed Equizi, “è senz’altro quello di garantire sicurezza e incolumità dei residenti, considerando anche l’alta velocità con cui le auto percorrono quel tratto di strada”.