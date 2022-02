Forum H2O: "997 siti inquinati in Abruzzo ma l'Arta pensa agli arrosticini"

Oltre a Bussi, sono 997 i siti inquinati o potenzialmente contaminati in Abruzzo; poi, ci sono depuratori, industrie, cave da controllare.

L'ARTA, però, assume esperti in ristorazione tradizionale, educazione motoria, turismo e storia.

"Quando abbiamo letto il comunicato dell'Agenzia pensavamo a uno scherzo", l'affondo del forum H2O; invece, l'ente intende veramente assumere "sei esperti, rispettivamente in materia turistica e promozione territoriale, in storia e cultura locale, in nutrizione, in educazione motoria, in attività di ricezione turistico e alberghiera, e nel settore della ristorazione, con particolare riferimento a quella tradizionale regionale".

A questo punto - ironizza il forum - "viene spontaneo chiederci come mai manchi ogni riferimento alla musica, in primis 'lu ddù botte', e al salterello. In Abruzzo ci sono, oltre a Bussi, 997 siti tra inquinati da bonificare o potenzialmente contaminati, da verificare. A questi si aggiungono centinaia di attività da seguire tra impianti industriali, siti a rischio di incidente rilevante, discariche. Senza parlare dei monitoraggi di depuratori, fiumi e acque sotterranee. In questi anni abbiamo letto delle difficoltà di ARTA di poter provvedere a tutte queste incombenze".

Nei giorni scorsi si è avuta notizia dalla stampa di lamentele delle aziende circa l'attenzione data da ARTA alle molteplici procedure di bonifica in atto, assai delicate e complesse visto che si tratta spesso di sostanze cancerogene in aree anche densamente abitate: "A nostro avviso, tutta l'attenzione degli amministratori deve essere rivolta a potenziare l'Agenzia Regionale Tutela dell'Ambiente con quanti più chimici, biologi, esperti di emissioni, di impatto sanitario e ingegneri ambientali. Altrimenti ci chiediamo se si avvicina la trasformazione del nome dell'ente in Agenzia Regionale Tutela...dell'Arrosticino".