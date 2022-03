Emergenza profughi Ucraina: raccolta di beni di prima necessità all'Emiciclo

Il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e il vice presidente vicario Roberto Santangelo hanno messo in moto la macchina della solidarietà all’interno del Consiglio regionale, attivandosi e raccogliendo la disponibilità immediata di tutto il personale dell’Ente.

Parallelamente a quanto già avvenuto a Pescara, anche tramite la sede aquilana del Consiglio "ci siamo attivati per promuovere l’iniziativa di raccolta beni di prima necessità da destinare al popolo ucraino in fuga dalla propria terra, in cerca di accoglienza e di rifugio" ha comunicato Santangelo.

In sinergia con tutto il Consiglio regionale che ha prontamente accolto la proposta, inizierà lunedì 7 marzo dalle ore 9 alle ore 13 e continuerà fino a venerdì 11 marzo, sempre nello stesso orario, la raccolta di beni di prima necessità da destinarsi ai profughi ucraini che stanno giungendo nella nostra Regione; chi vuole contribuire può recarsi presso la sede del Consiglio regionale a L'Aquila, ingresso colonnato, dove personale dedicato raccoglierà le donazioni.

I beni raccolti saranno poi distribuiti ai Comuni ed alle Organizzazioni no profit che stanno accogliendo i rifugiati, nei modi e nei tempi che verranno stabiliti e comunicati a mezzo stampa.

"Chiaramente, facciamo appello alla sensibilità dei nostri concittadini affinché quanto donato abbia caratteristiche di integrità, efficienza ed igiene corrispondente al più alto senso civico e di solidarietà (non saranno accettati beni scaduti, confezioni aperte, vestiti e coperte usati)", ha sottolineato Santangelo. "In base ad una veloce ricognizione circa le primarie esigenze espresse dai rifugiati ucraini già giunti nella nostra città, si è addivenuti ad un elenco di beni che risultano di primaria necessità; di seguito riportiamo quanto richiesto:

prodotti per l’infanzia (pannolini, coperte, vestiti, omogeneizzati, latte in polvere, biscotti, fette biscottate, confetture e miele, pastina, biberon, detergenti, intimo)

prodotti per uomo/donna (vestiti, scarpe, coperte, giacche, cappotti, intimo, detergenti, assorbenti)

prodotti vari (coperte, lenzuola, asciugamani, cibo in scatola, pasta, pelati, olio (in lattine)

riso, biscotti, latte a lunga conservazione, caffè, tonno, ecc.).

Per info/chiarimenti: 3475078104 dalle ore 9 alle ore 11.