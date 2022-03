Palumbo (Pd): "Necessario rifacimento del manto stradale su via Collicigliu a Roio"

Dalla piana di Roio c’è una bella e panoramica strada che collega il Comune dell’Aquila con quello di Lucoli e che parte da Roio Piano come via Collicigliu e termina con il nome di via della Beata Cristina nella frazione di Casavecchia.

"Non per intercessione della religiosa tanto cara agli aquilani e ai lucolani, ma per buona amministrazione del sindaco Valter Chiappini, lo scorso anno la parte della strada di sua competenza è stata completamente riasfaltata, ad uso dei cittadini del luogo e dei tanti ciclisti e turisti che quotidianamente la percorrono", sottolinea il capogruppo del Pd al Comune dell'Aquila Stefano Palumbo.

"Per coerenza dell’opera, per uniformare tempi e modi delle future manutenzioni ma soprattutto per ragioni di sicurezza stradale che va garantita sull’intero tracciato di collegamento tra i due comuni, credo sia giusto che anche il Comune dell’Aquila faccia la sua parte intervenendo sul proprio tratto ridotto in condizioni pessime".

Per queste ragioni, Palumbo ha chiesto formalmente all’amministrazione comunale di inserire l’opera nel piano annuale delle opere pubbliche, avendo la disponibilità di ingenti risorse per la manutenzione delle strade grazie agli stanziamenti che il Governo nazionale ha concesso al Comune attraverso diversi successivi provvedimenti. "Sarebbe inoltre necessario, sempre ai fini di una maggiore sicurezza da garantire alla circolazione, prevedere nel primo tratto di strada che costeggia il centro abitato di Roio Piano (circa 400 metri) anche la realizzazione dell’illuminazione pubblica oggi assente. Le strade servono ad unire persone e luoghi, non devono mai mostrare i confini giuridici o amministrativi, neanche attraverso le loro diverse manutenzioni, che ci raccontano una differente attenzione posta dal Comune dell’Aquila e quello di Lucoli, che deve essere assolutamente sanata".