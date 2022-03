La solidarietà dell'Aquila: punti raccolta di beni per l'Ucraina pieni alle 13

Vista la grande quantità di beni ricevuti a sostegno della popolazione ucraina in fuga dalla guerra, gli organizzatori sono stati costretti a chiudere alle ore 13 la raccolta avviata stamane in piazza Duomo e al parcheggio del terminal “Lorenzo Natali”: i centri di stoccaggio predisposti al terminal e alla sede comunale di via Ulisse Nurzia, infatti, erano già pieni all'ora di pranzo.

E' stata straordinaria la risposta degli aquilani all'appello lanciato da un gruppo di cittadini ucraini residenti in città che ha avuto il patrocinio del Comune dell'Aquila.

Il sindaco Pierluigi Biondi ha voluto ringraziare "tutte le famiglie aquilane che con grande generosità hanno partecipato oggi alla raccolta di viveri e vestiario, oltre alla comunità ucraina all’Aquila, all’Ana sezione Abruzzi e a tutti i volontari della Protezione civile e ai dipendenti comunali che con grande impegno hanno lavorato alla buona riuscita dell’iniziativa".

Le nuove modalità di raccolta e i relativi punti saranno presto resi noti, così che chi non è riuscito, possa comunque contribuire.