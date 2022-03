Mannetti: "Iniziata l'installazione di 19 nuovi portabici in centro e periferia"

È iniziata oggi l’installazione di 19 nuovi portabici nel centro storico e nelle periferie dell’Aquila.

Lo rende noto l’assessore comunale alla Mobilità, Carla Mannetti.

I manufatti vengono posizionati davanti Palazzo Fibbioni, in Largo Pischedda, nei pressi del Palazzetto dei Nobili, in Piazza Santa Maria Paganica nei pressi del Museo Maxxi, in Piazza San Basilio nei pressi del Dipartimento di Scienze umane dell’Università, in viale Ovidio nei pressi del Circolo Tennis, nei pressi della Fontana Luminosa, nei pressi della Fontana delle 99 Cannelle, in via Roma nei pressi degli uffici comunali, a Villa Gioia nei pressi della nuova stazione di bike sharing, in Via XXV Aprile, in Via Ulisse Nurzia, in Via Ficara nei pressi delle scuole, a Colle Sapone nei pressi nei pressi delle scuole, lungo la strada statale 80 nei pressi dell’ex caserma Campomizzi, al terminal-bus di Collemaggio nei pressi della nuova stazione di bike sharing e a Coppito nei pressi dell’Università.

La spesa, finanziata dal Ministero dell’Ambiente con il Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, è di circa 15mila euro e, spiega l’assessore Mannetti, “persegue l’obiettivo a lungo termine che questa amministrazione si è data, e che è anche alla base del Piano urbano della mobilità sostenibile, di incentivare la mobilità alternativa e decongestionare la città dalle auto”.