Si ribalta autobus con ucraini a bordo: un morto. Era diretto a Pescara

Un autobus con a bordo una ventina di persone, tutte di nazionalità ucraina, è finito fuori strada all'alba, per cause ancora da accertare, sulla autostrada A14.

L’incidente è avvenuto al chilometro 101, corsia Sud, all'altezza di Forlì, nel tratto compreso tra Cesena e Valle del Rubicone in direzione Ancona.

Il pullman era diretto a Pescara.

C'è una vittima: si tratta di un ragazza che è rimasta incastrata sotto il mezzo. Alcuni viaggiatori sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti: non destano preoccupazione. Una quindicina di ucraini, illesi, si trovano invece presso la caserma della sottosezione polizia stradale di Forlì per ricevere una prima assistenza in attesa di riprendere il viaggio.

Erano due i mezzi in viaggio verso Pescara; a bordo, per lo più giovanissimi in fuga dalla guerra.