Polo universitario di Roio ancora senza mensa: petizione chiede all'Adsu la "riapertura entro la prima settimana di aprile"

La promessa era di restituire la mensa agli studenti e alle studentesse del polo universitario di Monteluco di Roio per l'inizio del primo semestre di questo anno accademico; è già iniziato il secondo e la mensa è ancora chiusa.

Un problema enorme se è vero che a Roio non ci sono altri servizi se non quelli che dovrebbe garantire l'Adsu, l'azienda per il diritto allo studio.

Oltre un migliaio di studenti, ogni giorno, frequentano le lezioni in presenza ed avrebbero bisogno di un servizio mensa adeguato. Ebbene, il 2 marzo scorso l'area tecnica dell'Adsu ha comunicato che i lavori di riqualificazione dovrebbero concludersi entro la fine del mese, "salvo ulteriori e non auspicate problematiche legate all’emergenza epidemiologica Covid 19 ed a condizioni metereologiche avverse".

I rappresentanti degli studenti hanno sottolineato più volte che è ormai un anno che il polo di Roio è privo del servizio mensa e che, specialmente in questa sede, il problema non può essere trascurato. Hanno quindi sensibilizzato gli studenti del DIIIE e del DICEA della difficile situazione e tutti gli organi di Ateneo di cui fanno parte.

E' stata lanciata una petizione, sottoscritta già da un centinaio di componenti dei dipartimenti di ingegneria DICEAA e DIIIE tra professori e personale tecnico-ammministrativo, con l'auspicio che la data indicata di ultimazione dei lavori possa essere rispettata: si chiede che "la riapertura del servizio mensa, così importante per i numerosi studenti dei propri corsi di laurea, possa avvenire durante la prima settimana di aprile 2022. Prima possibile - viene ribadito - e comunque non oltre la prima settimana di aprile".