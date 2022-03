54 studenti viaggiano in treno da Lanciano a L'Aquila: altro test di Tua

Altro test della divisione ferroviaria della TUA verso il capoluogo di Regione.

Questa volta sono saliti sul treno dell'azienda regionale abruzzese 54 ragazzi di terza media dell'istituto "Mario Bosco", scuola secondaria di primo grado Giuseppe Mazzini di Lanciano, ed hanno raggiunto L'Aquila per conoscere da vicino il Consiglio Regionale.

Un viaggio d'istruzione che ha consentito agli studenti frentani non solo di entrare nel vivo della macchina legislativa abruzzese, ma anche di conoscere le bellezze del paesaggio visto dal finestrino che fanno da sfondo al viaggio.

Il treno è partito da Lanciano e ha raggiunto il capoluogo regionale toccando tutti i principali centri.

La carovana di studenti è stata accolta in stazione dal primo cittadino dell'Aquila Pierluigi Biondi. Presenti anche il direttore generale di TUA Maxmilian Di Pasquale e il direttore della divisione ferroviaria TUA Enrico Dolfi.

A seguire i ragazzi sono stati trasportati con i bus della Tua a Palazzo dell'Emiclico accolti dal presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri che ha illustrato il funzionamento del cuore legislativo dell'Abruzzo rendendo partecipi i ragazzi. A seguire il saluto del presidente della Giunta Regionale, Marco Marsilio.

Soddisfatto il presidente di Tua Gianfranco Giuliante: "Un test concreto che dimostra le potenzialità non solo trasportistiche del treno, ma soprattutto come veicolo di cultura e sociale per i ragazzi che saranno i protagonisti del futuro di questa regione".