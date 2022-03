Mammut, 'sold out' le prime due settimane di aperture straordinarie

Le aperture straordinarie del Mammut, nel 68° anno della sua scoperta a Scoppito - 25 marzo 1954 - conquistano il pubblico con un riscontro positivo ed entusiastico dei visitatori.

Si registrano numerosi visitatori da fuori regione.

L’imponente fossile, esposto fin dal 1960 nel Bastione Est del Castello Cinquecentesco è ora accompagnato da un corredo didattico e informativo agile, destinato a tutti, che racconta nei dettagli la ricchezza del territorio 1.300.000 anni fa.

Il Munda ha commissionato a Benoit Clarys una illustrazione del Mammut che lo “fotografa” ancora in vita e con entrambe le zanne. I lavori del famoso illustratore belga, specializzato in Preistoria, sono esposti in importanti musei di Svizzera, Francia e Germania. Questa immagine del più famoso abitante del Forte Spagnolo lo rende vivo e trasmette la potenza del suo incedere.

Ma non è tutto.

A completare l’habitat sono esposti, grazie al prestito della Soprintendenza ABAP di Chieti e Pescara, zanne e molari di una mammut femmina di circa 30 anni, stessa specie del nostro, ritrovati in questa terra, un tempo bacino lacustre con ricche acque e alvei fluviali, precisamente a Campo di Pile e a Pagliare di Sassa, oltre a resti di rinoceronte, ippopotamo antico, megacero, di circa 700.000 anni fa. “Un successo che non sorprende e per il quale abbiamo lavorato con grande impegno.

"Il Mammut del Castello è il simbolo stesso del nostro museo e un riferimento imprescindibile per la città e il territorio", le parole della direttrice ad interim del Munda Federica Zalabra. "Siamo felici per le continue richiesta di ingresso e ci piace constatare le diverse età dei nostri visitatori”.

Modalità: Aperture straordinarie, previa prenotazione obbligatoria sul sito museonazionaledabruzzo.cultura.gov.it, nei weekend fino all’8 maggio, incluso Pasqua, Lunedì di Pasquetta, 25 aprile e 1°maggio, dalle 10.00 alle 17.00 con ingresso contingentato ogni mezz’ora.

Con il biglietto d’ingresso al Mammut, 4 € intero, 2 € ridotto, e gratuità di legge, sarà possibile l’entrata al MuNDA in via Tancredi da Pentima, di fronte alle 99 cannelle, fino all’8 maggio.

Per supporto alla prenotazione on line rivolgersi, negli orari e nei giorni di apertura, alla biglietteria di fronte all’entrata del Castello Ingresso consentito con green pass e nel rispetto delle disposizioni anticovid Organizzazione curata da Opera Laboratori