La Regione Abruzzo è tra le otto regioni italiane che, attraverso la CROSS, la Centrale Remota per le Operazioni di…

“L’Agenzia sanitaria regionale ha rappresentato un supporto fondamentale per tutta la gestione dell’emergenza. Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto. Abbiamo…

In una lettera inviata al presidente del Consiglio, Mario Draghi, e al ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, Enrico…

“Ringrazio questa splendida comunità per l’umanità che ha mostrato, per l’accoglienza che ha saputo dare in questa situazione così delicata”.…