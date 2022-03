L'Aquila, Daniele: "A breve la riconsegna del Torrione"

Sarà l’atleta Demetra Emanuele del Team Scavalcando di Pianella (Pescara) in rappresentanza di tutti gli atleti Special Olympics Team Abruzzo…

È possibile che l’eleganza di una foto trasformi il paesaggio urbano e regali tempo per conoscere storie e persone? Humans…

Visita all'Aquila dell'ambasciatore della Repubblica della Macedonia del Nord Vesel Memedi, giunto per la prima volta nel capoluogo di Regione.…

Nei giorni scorsi, in Commissione Bilancio è arrivato il via libera al piano economico e finanziario (Pef) per il servizio…