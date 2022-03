L'Aquila: il cordoglio per la scomparsa di Gianfranco Bizzini

La città dell’Aquila piange la scomparsa di Gianfranco Bizzini, storico presidente dell’Aquila basket e “motore” dello sport cittadino.

“Il presidente di tutti”, così lo ricorda la Societa sportiva 2k5: “Sappiamo benissimo che nel silenzio del tuo dolore, prima sportivo e poi di salute ci hai insegnato che di persone come te ce ne sono ben poche. La collaborazione del 2k5 con L’Aquila basket dopo il sisma, durata 10 anni, ha messo in luce la tua forza di non mollare nonostante tutte le difficoltà. Sappiamo quanto tu abbia sofferto per tutto cio. Cercheremo di portare a termine il tuo compito e di far rivivere la tua cara palestra di Piazza d’Armi, anima del basket Aquilano dove L'Aquila basket ha militano fino al campionato di serie B. Quante volte ti si illuminavano gli occhi quando ci parlavi, dopo il sisma, dei tuoi sogni e di far risuonare il suono della palla a spicchi sul parquet da te ricostruito e di riempire la palestra nuovamente di ragazzi. Mancava poco… Ecco noi ci proveremo. Tanti di noi, tanti di noi ti saranno sempre grati per aver dato un punto di riferimento alla città intera. Ciao Gianfranco e sopratutto grazie!”.

“Desidero esprimere, a nome della Municipalità e a titolo personale, sentimenti di sincero cordoglio per la scomparsa di Gianfranco Bizzini. L’Aquila perde una figura che per anni è stata punto di riferimento per lo sport e, in particolare, per la pallacanestro che grazie al suo contributo ha raggiunto livelli importanti, dando lustro all’intera città. Risultati raggiunti grazie anche alla sua dedizione per quella che è stata una passione e non un lavoro, a cui ha prestato costantemente tempo, energie e grande generosità. Alla sorella e al fratello, Paola e Pierluigi, ai figli Francesca e Lorenzo e ai familiari tutti giungano le più sentite condoglianze”. Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

"A nome personale e della Regione Abruzzo esprimo profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Gianfranco Bizzini, presidente dell'Aquila Basket": lo afferma in una nota l'assessore regionale allo Sport, Guido Liris. "Uno dei motori della pallacanestro aquilana, aveva una forza e una tenacia straordinarie, che tuttavia non sono bastate contro il male che combatteva", aggiunge Liris. "Ha rappresentato un autentico punto di riferimento per intere generazioni, considerando che lo sport ha un profondo valore sociale e di aggregazione. È anche grazie a lui se in una città di provincia tantissimi giovani si sono avvicinati ad uno sport considerato di serie b", ricorda Liris, "non solo per praticarlo ma anche come tifosi, considerando che il basket ha vissuto in città stagioni molto importanti e che, ancora oggi, si ritrova con una società in serie B. Ai suoi cari e a chi gli ha voluto bene, un affettuoso abbraccio di cordoglio", conclude Liris.

Per il consigliere regionale aquilano del Partito democratico, Pierpaolo Pietrucci, “il ricordo e gli insegnamenti di Gianfranco Bizzini travalicano ogni confine di campo e ogni tipo di pallone. Una vita bella e piena, passata a tifare e guidare il basket aquilano, lo sport che per eccellenza insegna a segnare guardando il cielo. Gianfranco – scrive Pietrucci – ha supportato il basket in città anche quando non era facile né comodo e i ragazzi, tanti, che hanno imparato da lui i valori del sacrificio e della squadra, sanno bene quanto è importante essere grandi dentro, ma soprattutto fuori il campo; così come voleva e come era Gianfranco. Lo ricordo dopo il sisma, mettersi a disposizione del Comune guidato da Massimo Cialente per aiutare la Protezione civile a fare il censimento e pianificare la ricostruzione di tutti gli impianti sportivi. Con lui, insieme a me, c’erano Giampaolo Arduini, Antonello Passacantando, Luciano Perazza, il grande, mai dimenticato, Mauro Zaffiri. Tempi duri, ma di grandi uomini. Ciao, Gianfra’. Ciao, Presidente".