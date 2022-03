Viale Ovidio: si è verificato un distacco di massi dalle mura urbiche

Ieri sera, non è stato un muro di contenimento a smottare in viale Ovidio, dinanzi alla piscina comunale 'Ondina Valla', laddove, gli aquilani lo ricorderanno, erano poste fino al 1990 le gabbie di ferro che contenevano delle aquile vere.

No, i massi che sono caduti in strada - per fortuna, ma solo per fortuna, senza conseguenze di rilievo - si sono staccati dalle mura urbiche sovrastanti, non interessate dai lavori di restauro post-sisma ma riqualificate nei primi anni Duemila.

In questi minuti, è in corso un sopralluogo di Soprintendenza, ingegneri dei Vigili del fuoco e tecnici del Comune.

Al di là del muro, c'è il giardino del Monastero di San Basilio: ad occhio nudo si intravede la vegetazione che si è 'infiltrata' nelle mura e che potrebbe aver causato il crollo.

Sta di fatto che il problema è la mancata manutenzione delle mura urbiche e non, come si è detto ieri sera, la pioggia che avrebbe causato uno smottamento; tant'è vero che il muro di contenimento su viale Ovidio è integro. Così si spiega anche la nuvola di polvere che si è sollevata.