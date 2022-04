Benvenuta Zlata: è la prima bimba nata da una mamma in fuga dall'Ucraina

E' nata questa notte alle 3:05, all'ospedale dell'Aquila, nell'Unità operativa complessa a direzione universitaria di Ostreticia e ginecologia, guidata dal prof. Maurizio Guido, la piccola Zlata.

E' la prima bambina nata in città da una mamma in fuga dall'orrore della guerra in Ucraina.

La donna è arrivata all'Aquila con il primogenito circa 4 settimane fa e, da allora, è stata presa in carico dagli ambulatori del San Salvatore e seguita nelle fasi finali della gravidanza. Ad assisterla, questa notte, la dottoressa Ilaria Colagrande e l'ostetrica Claudia Carosi.

Accanto alla donna c'era la mamma, giunta con lei dall'Ucraina; il marito, invece, è rimasto in patria.

Alla piccola Zlata, alla sua mamma e a tutta la famiglia, sperando possa ritrovare presto la pace, l'abbraccio caloroso dell'Aquila.