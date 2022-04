Mannetti: avviato l'iter per il ripristino dell'ascensore in piazza Duomo

“È stata firmata la determinazione dirigenziale propedeutica all’iter di riattivazione e conseguente manutenzione per i primi due anni dell’ascensore di Piazza Duomo, che tornerà così ad essere funzionante per chiunque utilizza il parcheggio ‘Lorenzo Natali’ e raggiunge il centro storico attraverso il tunnel pedonale”.

Lo rende noto l’assessore alla Mobilità del Comune dell’Aquila Carla Mannetti.

“L’intervento ha un costo di 20mila euro, comprensivi della rifunzionalizzazione e della manutenzione per i primi due anni”, spiega l’assessore. “Si tratta dell'atto conclusivo di un'attività lunga e laboriosa, come impongono gli iter amministrativi della pubblica amministrazione, per la quale è stato necessario reperire le risorse necessarie ed effettuare sopralluoghi”.

Responsabile unico del procedimento è stato nominato Sandro Tosone, istruttore tecnico del Settore Trasporto pubblico locale e Mobilità.