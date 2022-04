Addio, professor Di Gregorio: Univaq lo ricorderà il 13 aprile

L'Università dell'Aquila con dolore e commozione comunica la triste notizia della scomparsa del prof. Mario Di Gregorio.

Il collega e amico Mario Di Gregorio, professore ordinario di storia della scienza, ci ha lasciato sabato 2 aprile.

Molti di noi hanno ascoltato i suoi racconti sull’opera e l’Inter, le grandi passioni della sua vita: nella sua giovinezza a Milano frequentava con uguale entusiasmo La Scala e San Siro. Aveva una gran voce da basso-baritono, e chi lo ha conosciuto lo avrà sentito interpretare Wotan e Leporello, Don Basilio e Mefistofele.

Arrivò all’Università dell’Aquila nel 1992, dopo molti anni come lecturer a Cambridge (GB) e University of California at Los Angeles.

Dopo gli studi in filosofia e zoologia all’Università di Milano, conseguì il dottorato in storia della scienza presso il dipartimento di anatomia e embriologia di University College, London.

Studioso di Darwin e della biologia ottocentesca, collaborò al Darwin Correspondence Project di Cambridge e all’edizione dei Marginalia di Darwin, e scrisse libri e saggi su Thomas Huxley e Ernst Haeckel che restano un punto di riferimento per gli storici del darwinismo.

Chi lo ha conosciuto come professore ricorderà che condivideva il compleanno con Linneo, amava i gatti e il Sud Africa (che frequentava regolarmente come visiting professor alla University of Cape Town), in Hume, Darwin, Mill e Russell aveva i suoi riferimenti intellettuali, e non aveva la patente di guida. La sua voce e la sua risata ci mancano da quando è andato in pensione, meno di un anno e mezzo fa. Ora ancora di più.

Il giorno 13 aprile presso il Dipartimento di scienze umane si terrà una cerimonia in memoria della sua persona e del suo impegno nel nostro Ateneo.