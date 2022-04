Scuole: avviso pubblico per gestione in comodato d’uso gratuito degli ex asili comunali “Il Viale” e “Ape Tau”

L’Assessore alle Politiche educative, Francesco Cristiano Bignotti, rende noto che da oggi e fino al 5 maggio è possibile presentare le manifestazioni di interesse in risposta all’avviso pubblico del Comune dell’Aquila per la gestione in comodato d’uso gratuito dell’ex asilo nido comunale “Il Viale” (storicamente posizionato in viale Duca degli Abruzzi), situato ora nel MUSP di via Ficara, e dell’ex asilo nido “APE TAU” a Murata Gigotti (Coppito).

Il suddetto avviso stabilisce che presso il Musp di via Ficara potranno essere accolte disponibilità per un asilo nido con recettività fino a sessanta bimbi (dei quali trenta convenzionati col Comune), mentre nel nido di Coppito sarà possibile realizzare attività integrative, sempre per la prima infanzia.

“Prosegue il lavoro dell’Assessorato in sinergia con gli uffici del Servizio Diritto allo Studio, finalizzato a migliorare la qualità dei servizi offerti per i piccoli bimbi aquilani, in particolare, con la finalità di aumentare l’offerta di posti disponibili per la prima infanzia, come ci richiede tutta la recente normativa a riguardo” dichiara Bignotti.

L’Avviso può essere scaricato dall’Albo Pretorio comunale al link: https://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_441353_0_3.html oppure nell’apposita sezione del sito istituzionale: https://www.comune.laquila.it/archivio19_centro-servizi-avvisi_0_844.html.