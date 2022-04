L'Aquila: la morte di una volpe nella disattenzione delle autorità competenti

"Lunedì a mezzogiorno mi chiama un'amica inviandomi la foto di una volpina ferita su via della Madonna Fore. È lontana dalla strada e chiusa in un recinto. Non riesce a camminare; si alza e ricade, continuamente.

Chiamo subito il 1515, alle 13: mi dicono che i Carabinieri Forestali attaccano a lavorare alle 14.30; insisto e mi promettono che andranno insieme alla ASL. Chiamo due ore dopo e ancora non sono andati: "si si signora, andiamo subito".

Io purtroppo avevo la febbre ed ero afona quindi non potevo uscire. Ma loro non sono andati.

La mia amica è rimasta ad aspettarli.

Ieri la volpina stava meglio, riusciva a camminare ma era sempre lì. Nessuno è andato.

Ho chiamato il 1515 e nessuno sapeva. Non sapevano neanche se sarebbero potuti andare: "non sappiamo se è possibile gestire la cosa".

Oggi la volpina è morta. Sono sconvolta.

Viviamo in un posto dove ci sono più animali selvatici che umani e non sappiamo come vanno gestiti".

E' la denuncia pubblicata da una cittadina aquilana su facebook; un racconto che ci ha lasciato senza parole e che, dunque, abbiamo deciso di pubblicare sperando che fatti di questo genere non accadano mai più.