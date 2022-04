“Adolescenza e dipendenze: il futuro negato”: convegno dell’Accademia Medica Tommasi

Le dipendenze tra i giovani sono un problema che da sempre affligge la società; negli ultimi tempi, tuttavia, sembra che la situazione stia peggiorando.

Vecchie e nuove dipendenze: alcol, fumo, droghe, internet e ludopatie. In particolare, nella città dell’Aquila è vera emergenza? Quale è il ruolo delle forze dell’ordine e la normativa vigente a proposito? Cosa si potrebbe cambiare nel sistema?

Questi i temi trattati nel convegno “Adolescenza e dipendenze: il futuro negato”, organizzato dall’Accademia Medica dell’Aquila Salvatore Tommasi onlus, che si terrà il 7 Aprile alle ore 9.00 presso la Sala Ipogea del Palazzo dell’Emiciclo a L’Aquila.

Momento clou dell’incontro sarà la consegna di otto defibrillatori alla Questura dell’Aquila da parte della onlus V.A.Do. e della Fondazione CARISPAQ per il “Progetto Cuore Polizia di Stato”.

Parteciperanno in qualità di relatori il dott. Claudio Leonardis, presidente della Società Italiana delle Dipendenze, che parlerà della tossicodipendenza in Italia, la dott.ssa Daniela Spaziani, responsabile SERD (Servizi per le Dipendenze patologiche), che parlerà del fenomeno delle dipendenze comportamentali, la dott.ssa Cristina Crosti, psicologa-psicoterapeuta che parlerà del substrato psicologico nella popolazione giovanile, il dott. Danilo Di Laura, dirigente della Squadra Mobile e il dott. Andrea Pelliccione, psicologo della Polizia di Stato che parleranno della normativa vigente e degli interventi di contrasto alle dipendenze.

Per il “Progetto cuore Polizia di Stato interverranno il Prof. Franco Marinangeli, responsabile della U.O.C. Anestesia- Rianimazione-Terapia del Dolore – Cure Palliative, e il dott. Gino Bianchi, responsabile della U.O.S.D. Centrale Operativa - Servizio di Emergenza Territoriale 118.

L’evento è aperto a tutta la popolazione, ai medici, agli studenti e soprattutto ai giovani a cui questo incontro è dedicato.