Ucraina, conclusa raccolta farmaci avviata da Confindustria Giovani, Ance Giovani e Afm L'Aquila: raccolti oltre 8mila euro

Si è conclusa, la scorsa settimana, la raccolta nella farmacie comunali dell'Aquila di farmaci, prodotti per l'infanzia e per l'igiene in favore della popolazione ucraina.

1.251 i pezzi totali devoluti in beneficenza per un controvalore di 8mila 202,74 euro e un valore commerciale ben più alto, di oltre 11mila euro, poiché i prodotti sono stati venduti dall'Afm a prezzo di costo.

I farmaci sono stati già consegnati al Comitato dell’Aquila della Croce Rossa Italiana, che ha provveduto a inviarli in Ucraina attraverso il proprio canale nazionale e, in parte, a recapitarli ai profughi accolti all’Aquila.

Laura Tinari, presidente dei Giovani di Confindustria L’Aquila, Eleonora Laurini, presidente Ance Giovani della provincia dell'Aquila e Alessandra Santangelo, l’amministratore unico Afm spa, hanno espresso soddisfazione “per l'attenzione che l'intera città, e non solo gli imprenditori e le imprenditrici e le loro aziende, hanno dato alla finalità dell'iniziativa di beneficenza lasciandosi coinvolgere dall’esigenza di fare la propria piccola parte per chi sta subendo questa tremenda guerra”.

Oltre a farmaci, prodotti medicali e mascherine chirurgiche, sono stati raccolti prodotti per l'infanzia come pannolini, omogeneizzati, latte in polvere, biscotti, biberon, ciucci, detergenti, creme e prodotti per l'igiene quali intimo, detergenti, spazzolini, dentifrici e assorbenti.