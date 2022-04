Loculario a Paganica, il circolo Pd: "Le date non tornano, chiediamo spiegazioni all'amministrazione"

Sulla intensa campagna di migliorìe cimiteriali, necessarie come abbiamo già esplicitato, chiediamo all'amministrazione uscente alcune precisazioni; in particolare, ci rivolgiamo al sindaco Biondi, all'assessore con delega ai servizi cimiteriali Fabrizio Taranta e al vice sindaco Raffaele Daniele, titolare della delega alla Ricostruzione dei Beni Pubblici, i quali ieri sono intervenuti con un comunicato, in cui, fra le altre cose, si legge che "a giugno sarà riconsegnato il nuovo loculario al cimitero di Paganica". È di certo auspicabile, rileviamo tuttavia evidenti incongruenze con le date ufficiali, sulle quali chiediamo di fornire delucidazioni alla cittadinanza".

Parole di Deborah Palmerini, segretaria del circolo Pd Paganica e frazioni.

Dalla tabella apposta al cantiere - spiega Palmerini - "si evince come la data di consegna dei lavori sia stata dicembre 2021 mentre la data di ultimazione è prevista a giugno.2023. Chiediamo di chiarire come mai il cantiere sia stato aperto soltanto in aprile inoltrato, dopo quattro mesi andati perduti dalla consegna dei lavori. Inoltre, nel comunicato ufficiale emesso ieri, e reperibile sul sito del Comune, è scritto della riconsegna a giugno del loculario a Paganica omettendo di indicare l'anno, lasciando quindi intendere che possa essere nel 2022, mentre la data di ultimazione ufficiale prevista è 2023. Se inoltre, come ci auguriamo anche noi, i lavori saranno riconsegnati effettivamente a giungo prossimo, dopo appena due mesi dall'apertura del cantiere, chiediamo di spiegare come mai il tempo di realizzazione assegnato alla ditta sia diciotto mesi, se si tratta di una sopravvalutazione in fase progettuale oppure se si stia propinando un fuoco fatuo preelettorale".