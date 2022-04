Sanità, Romano (Iv) annuncia interrogazione a Biondi su Pet Tac al San Salvatore

"Ho depositato un’interrogazione al sindaco dell’Aquila, massima autorità sanitaria e presidente del comitato ristretto, in merito all’acquisto, dato per cosa fatta già un anno fa, del nuovo macchinario per la diagnosi dei tumori. I cittadini aquilani aspettano questo macchinario non solo per l’individuazione e la diagnosi dei tumori e della loro relativa stadiazione, ma per la valutazione nel tempo degli effetti della terapia oncologica".

A darne notizia è il capogruppo di Italia viva, Paolo Romano.

Era febbraio 2021 quando la Regione autorizzò la Asl all’acquisto di una Pet Tac fissa per il San Salvatore; era in previsione anche la realizzazione della nuova Medicina Nucleare, con spazi maggiori e una ridistribuzione dei percorsi per completare l’adeguamento normativo e per la buona preparazione dei radiofarmaci. Biondi si affrettò a dichiarare: “Dopo anni di battaglie l’ospedale San Salvatore dell’Aquila potrà dotarsi di un macchinario fisso per la Pet-Tc. Una notizia eccezionale che qualifica non solo il comparto sanitario del territorio aquilano ma dell’intero sistema delle aree interne abruzzesi”.

"Subito dopo però, come spesso accade - denuncia Romano - scese sulla questione il silenzio. Il manager della ASL, Ferdinando Romano, soltanto un mese fa ha integrato il Piano Strategico della ASL relativo al biennio 2022/2024 con la previsione di spesa di 2 milioni e mezzo di euro sulla Pet Tc dell’ospedale dell’Aquila, ma nelle more ha contestualmente approvato l’indizione di gara per la fornitura di Pet-Tc rimovibile su automezzo o su container per 200 ore per 1 milione di euro. A questo punto è quantomeno necessario vederci chiaro e chiedere al sindaco costi e coperture presenti al momento dell’annuncio a febbraio 2021 oltre che un dettagliato cronoprogramma degli interventi che temo sarà ancora più lungo del tempo già trascorso".