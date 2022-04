L'Aquila: torna in piazza il popolo della pace

Promosso dal coordinamento 'L'Aquila per la pace', che racchiude un ampio arco di associazioni e movimenti cittadini, si svolgerà giovedì alle 18,30 ai Quattro Cantoni, come tutte le settimane da oltre un mese, un sit-in contro la guerra in corso.

Per condannare l'aggressione russa dell'Ucraina e per affermare il diritto di ogni popolo alla pace e alla piena autonomia. Per sostenere ancora una volta che la guerra non è in alcun modo, come recita la nostra Costituzione, un mezzo idoneo alla risoluzione delle controversie internazionali. Per dire che l'invio di armi, come anche il Governo Draghi ha sostenuto, non aiuta la Pace.

Gli organizzatori invitano le cittadine e i cittadini a partecipare e a portare un'unica bandiera, quella della Pace.