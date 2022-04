PNRR: la giunta comunale approva i progetti di ammodernamento del campo di calcio di Paganica e della palestra da basket di Piazza d’Armi

Approvati i progetti di fattibilità tecnico economica per il completamento e l’efficientamento energetico del campo di calcio di Paganica e della palestra da basket di piazza d’Armi.

Il costo dei lavori ammonta a 400mila euro per ciascun intervento.

Si tratta di progetti ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del Fondo complementare del PNRR per le aree del sisma. “Un risultato di grande significato per tutta la comunità, che premia la qualità dei progetti presentati. Con le risorse del Fondo Complementare – spiegano il sindaco, Pierluigi Biondi, e l’assessore Vito Colonna - abbiamo l’opportunità di apportare ulteriori migliorie al patrimonio comunale. L’obiettivo è quello di completare servizi e infrastrutture, affinché gli impianti sportivi assumano un ruolo di centralità nella vita cittadina. Veniamo da un periodo complicato per il susseguirsi di eventi che hanno imposto chiusure e isolamento. Puntare sullo sport ci consentirà, proprio nell’anno in cui deteniamo il titolo di città europea per il 2022, di recuperare luoghi di aggregazione e socialità”, concludono sindaco e assessore.