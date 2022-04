Pasquetta, tanti turisti all'Aquila: "Funziona formula città-territorio"

Già nei giorni scorsi le richieste all’Infopoint cittadino avevano fatto prevedere una importante presenza di turisti all'Aquila nel giorno della pasquetta.

Ebbene, complice la bella giornata di sole le vie del centro storico si sono, in effetti, riempite di visitatori; i numeri ufficiali arriveranno nei prossimi giorni, ma il colpo d’occhio è chiaro.

In molti sono arrivati da altre città d'Abruzzo, in particolare da Pescara, altri dalla vicina Roma; non mancano però, come riferiscono i commercianti, turisti del nord Italia, veneti e lombardi e, da oltralpe, sono tornati i tedeschi.

“Siamo felici di constatare che la formula dell’offerta turistica della città-territorio funzioni”, ha detto Fabrizia Aquilio assessore al Turismo e all’Immagine del Comune dell’Aquila. “Ci aspettavamo un turismo mordi e fuggi, invece siamo stati sorpresi dall’interesse alla conoscenza a 360 gradi del nostro territorio, che richiede tempo. I turisti sono interessati alle bellezze artistiche ma anche all’enogastronomia e all’artigianato. Le vetrine presenti all’interno dell’ Infopoint, che mostrano i prodotti tipici dell’artigianato locale stanno riscuotendo grande attenzione. Vanno molto bene anche le guide e il trenino turistico”.

Questi servizi stanno ricevendo prenotazioni per il 25 aprile che aprirà un lungo week end di vacanza e per il 1 maggio.