Lutto all'Aquila: se ne è andato Mario Pietrucci

E’ morto questa notte a 74 anni, dopo una lunga malattia, Mario Pietrucci, papà del consigliere regionale Pierpaolo.

Lascia un vuoto incolmabile in quanti hanno conosciuto la sua professionalità ma soprattutto la sua bontà, la sua generosità e la sua umanità.

Arrivato all'Aquila giovanissimo, Mario Pietrucci ha portato in città la sua esperienza di innovatore nel campo della stampa in offset che ha sostituito il metodo su piombo; in tanti lo ricordano, instancabile, nella tipografia Cianfarano dove si stampavano periodici che hanno fatto la storia della città.

I funerali si svolgeranno domani alle 15.30 nella basilica di Collemaggio.

Alla famiglia Pietrucci le condoglianze, sentite, della redazione di NewsTown.

"A nome della Municipalità e a titolo personale esprimo sentimenti di vicinanza e cordoglio al consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci per la scomparsa del papà Mario. A lui, a sua sorella Rosita, alla signora Mimma, agli amati nipoti e ai familiari tutti giungano le condoglianze della comunità aquilana", le parole del sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi. "Esprimo profondo cordoglio al consigliere Pierpaolo Pietrucci per la perdita dell'amato padre" aggiunge l'assessore regionale Guido Liris; "un figlio pensa sempre che i genitori siano immortali, la loro perdita è qualcosa di profondamente doloroso e difficile da accettare. Ai familiari, in particolare alla madre e alla sorella Rosita, e alle tante persone, familiari e non, che gli hanno voluto bene, giunga un affettuoso abbraccio".

"Un abbraccio forte a Pierpaolo Pietrucci che perde il suo caro padre Mario", il cordoglio della deputata dem Stefania Pezzopane. "Un uomo che ha sofferto ed è stato lungamente malato. Ora riposa in pace. Era un uomo buono e sempre di buonumore. L’ho conosciuto in tipografia dove seguivo la stampa dei libri della Lanterna Magica e poi il materiale elettorale. Ho passato giornate intere in quella tipografia. Era un piacere stare con lui, una persona perbene, un compagno di alti valori. Mentre si lavorava, si scherzava, si discuteva di politica, lui ci raccontava aneddoti e poi si mangiava insieme un panino e si scambiavano idee sul futuro. Mario era vivace, intelligente e brillante. Adorava la sua famiglia. Sono vicina a Pierpaolo, Rosita, alla moglie, compagna della sua vita, ai nipotini che perdono il nonno amato. Ciao, Mario".