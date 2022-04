Scoppito entra in Asm: firmato l'acquisto delle quote sociali

Scoppito entra in ASM.

Ieri mattina il sindaco Marco Giusti ha firmato l’acquisto delle quote sociali e nel pomeriggio il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di contratto con ASM per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti soldi urbani.

Un passaggio fortemente voluto dal primo cittadino che conclude un percorso iniziato da tempo e che affida ad Asm un contratto da 600.000 euro l’anno per un periodo di 7 anni. “Il territorio di Scoppito in alcune aree costituisce un'unica realtà con il Comune dell’Aquila. Pensiamo all’agglomerato residenziale e commerciale di Sassa Scalo, alle urbanizzazioni sulla SS 17 e alla zona di Collettara; in queste zone non esiste soluzione di continuità e non ha piu’ senso avere operatori diversi per questo tipo di servizi. Era necessaria una scelta di razionalizzazione e di sviluppo e abbiamo trovato la massima disponibilità da parte di Asm, una società vicina alle esigenze del territorio. Una scelta che lascerà alle prossime amministrazioni un servizio di qualità e con prospettive di miglioramento".

Continuerà il porta a porta su tutto il territorio comunale e si potranno sviluppare le condizioni per l’applicazione della tariffa puntuale ovvero il pagamento del servizio in base alla quantità e qualità del rifiuto prodotto. “Voglio ringraziare i consiglieri di maggioranza ed opposizione che quasi all’unanimità hanno sostenuto favorevolmente una scelta di buon senso e di crescita. Unico rammarico un voto contrario e due assenze di consiglieri di maggioranza recentemente allontanatisi, a parole favorevoli al passaggio ma determinati con i fatti e con i voti contrari ad impedirlo. In ogni caso il senso di responsabilità degli altri ha prevalso nell’interesse di tutti i cittadini. Insomma una buona giornata per Scoppito".