Via Salaria Antica Est: consegnati lavori secondo lotto sistemazione area dismessa

Sono stati consegnati questa mattina i lavori per la realizzazione del secondo lotto di opere per la riqualificazione dell’area dismessa tra via Salaria Antica Est e Fulvio Muzi, a ridosso del progetto Case di Sant’Antonio e della scuola primaria Gianni Rodari.

Gli interventi riguarderanno una superficie di 6.600 metri quadrati di terreno, dove è presente un accumulo derivante dagli scavi per la costruzione nel post sisma del complesso residenziale, che verrà sbancata, riportata al livello della superficie stradale e sistemata attraverso un’attività di pulizia e decespugliamento.

200mila euro il costo dell’operazione che sarà conclusa in sessanta giorni. “Dopo un primo step che ha portato alla nascita di un parcheggio a servizio del complesso scolastico, dei residenti, della sede del Tar, della sede di Regione Abruzzo e degli uffici Anas, completiamo la riorganizzazione di uno spazio per il quale prevediamo un’ulteriore programma di riqualificazione – spiegano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore alle Opere pubbliche, Vito Colonna – Abbiamo previsto la realizzazione di un’ampia area verde, con parco giochi per bambini, locali con servizi igienici e pista di minigolf collegata al campo sportivo polivalente presente a servizio della comunità. Un’iniziativa da 400 mila euro, già approvata dalla giunta, finanziata con le risorse che abbiamo ottenuto nell'ambito del Fondo complementare al Pnrr dedicato alle aree colpite dal sisma".