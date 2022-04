Viabilità: gli interventi programmati e le zone interessate dalle modifiche

Per consentire l’esecuzione dei lavori di sistemazione della pavimentazione stradale, da oggi, 28 aprile, fino a domani, 29 aprile, con ordinanza del Settore Opere pubbliche d’intesa con la Polizia Municipale è stata disposta la chiusura temporanea al transito veicolare in via della Mainetta in località Coppito, dalle ore 9.00 alle 18.00, limitatamente al tratto stradale finale a senso unico.

In programma ulteriori interventi previsti per il mese di maggio.

Dal 2 al 4 maggio divieto di transito e di sosta veicolare su ambo i lati in via della Chiusa, località Roio Poggio, per chiusura temporanea della carreggiata stradale. Dal 2 al 20 maggio restringimento temporaneo della carreggiata con divieto di sosta per lavori su viale Alcide de Gasperi, nel tratto compreso tra l'intersezione con via G. Urbani e quella con via Cardinale Mazzarino, e in via Cardinale Mazzarino all'altezza del civico 2.

Dal 5 al 6 maggio, dalle 8:00 alle 17:00, divieto di sosta zona con rimozione su entrambi i lati e senso unico, regolato da movieri o impianto semaforico mobile, all’Aquila in via Sallustio, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Cavour e quella con Via Camponeschi.