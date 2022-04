Pescara: cacciata la titolare del supermercato che ha minacciato le dipendenti per l'assorbente dimenticato in bagno

La direttrice del punto Conad Superstore di via del Circuito a Pescara, a caccia della dipendente col ciclo da sottoporre alla prova del "giù gli slip" per scovare chi avesse lasciato un assorbente fuori dal cestino in bagno, è stata espulsa dal punto vendita.

Parola del direttivo della Cooperativa Conad che, dopo aver ascoltato il Whatsapp a seguito della denuncia del sindacato Filcams Cgil, ha preso la decisione unanime di metterla alla porta.

La donna, 50 anni, aveva girato due settimane fa un Whatsapp ai capi reparto del supermercato dicendo testualmente: "Voglio il nome e cognome di chi oggi ha il ciclo mestruale, ok? Sennò gli calo le mutande io". Di più: ha inoltrato a tutti l'elenco delle 12 dipendenti di quel punto vendita "con previsioni di contestazioni disciplinari a tappeto oltre che mancati rinnovi di contratto a tempo determinato" ha svelato il segretario Filcams Cgil Davide Urbano, se non fosse uscito il nome della dipendente con le mestruazioni.

"Non possiamo accettare un comportamento come quello che, purtroppo, abbiamo potuto accertare nei confronti delle collaboratrici del punto vendita di via del Circuito a Pescara. Di conseguenza abbiamo deciso di procedere, come previsto dal nostro regolamento, alla risoluzione del contratto di affitto d'azienda. Daremo in ogni caso continuità alle attività del punto vendita garantendo il servizio ai clienti e il lavoro ai collaboratori", ha spiegato Antonio Di Ferdinando, amministratore delegato della Cooperativa Conad Adriatico.

Conad ha effettuato un'indagine interna su quanto accaduto e in una nota spiega che "accertate le responsabilità, ha definito le modalità delle sanzioni per la società che gestisce il punto vendita, come previsto dal contratto di concessione dell'insegna. 'Persone oltre le cose' è la frase che riassume i valori dei soci Conad e rispecchia il modo in cui le persone Conad operano in tutte le strutture con il marchio Conad. Per questo Conad agisce sempre nel massimo rispetto delle proprie collaboratrici e dei propri collaboratori, sia sul piano normativo e professionale, sia su quello umano e valoriale, tutelandone i diritti e intervenendo prontamente e con decisione nel caso in cui questi diritti non vengano rispettati".

"E' la prima volta che ci troviamo di fronte a una situazione del genere" spiegano ancora da Conad. "Comportamenti del genere non possono essere tollerati dalla nostra cooperativa; i collaboratori e le collaboratrici hanno diritto al rispetto e nei nostri punti vendita questo è un principio inderogabile. Andavano tutelate quelle lavoratrici che hanno subito questo affronto. Motivo per cui non ci sono stati dubbi, nel vertice che c'è stato stamattina: l'imprenditrice socia è stata espulsa dal circuito cooperativo col nostro marchio".

In pratica la direttrice se ne va, il marchio resta.

Al punto vendita di Pescara, un centro che funziona molto bene, da questa mattina l'imprenditrice socia non lavora più, "e non la troverà per un pezzo", dice un ragazzo rispondendo al telefono del punto vendita. Le dipendenti hanno tirato un sospiro di sollievo anche se lo shock per quanto hanno dovuto subire è stato davvero forte. Non è escluso che la vicenda possa finire nelle prossime ore all'attenzione della procura.

La Filcams Cgil, da cui tutto è nato, appreso della decisionde dei vertici Conad di allontanare la titolare del punto vendita di Pescara "esprime grande soddisfazione per la decisione di Conad, di recedere dai rapporti commerciali con chi si è reso responsabile del grave ed ignobile atto compiuto nel punto vendita di Pescara - si legge nel comunicato della Filcams Cgil Pescara e Abruzzo-Molise - Oggi assistiamo alla vittoria delle lavoratrici che hanno scelto di non sottomettersi ai soprusi. Senza la loro denuncia questo risultato non sarebbe stato possibile. Questa vittoria insegna che non bisogna mai abbassare la testa e che il muro di omertà, che spesso si crea nei posti di lavoro, si può abbattere".