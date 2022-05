Oggi si celebra la fine del Ramadan, Salihi: "Grazie alle imprese che hanno compreso l'importanza della giornata"

La giornata di lunedì 2 maggio segna la fine del Ramadan, il mese sacro del digiuno per i musulmani; a sancirlo è il Eid al-Fitr, la cui ricorrenza è variabile, in quanto viene definita in base al calendario lunare.

La festa è iniziata al mattino presto, con la preghiera alle ore 6.38 nei luoghi di culto presenti nel territorio; all'Aquila è stata allestita una moschea a Bazzano. Alle preghiere si sono alternate fino a 800 persone. Poi, i fedeli partecipano al pranzo e alle visite di famiglia.

"Importante sottolineare - spiega il presidente dell'associazione culturale Rilindja, Abdula (Duli) Salihi - come negli anni tale ricorrenza sia stata riconosciuta sempre di più dagli imprenditori locali. Parlo soprattutto per le aziende, in particolar modo quelle edili: i titolari hanno dimostrato grande rispetto nei confronti dei lavoratori musulmani concedendo loro il giorno libero per onorare la ricorrenza. Non è stato sempre così in passato".

Un segnale importante - aggiunge - di "rispetto reciproco ai fini di una convivenza pacifica e armoniosa, il tutto nel segno dell'inclusione e dell'integrazione. Ci tengo - conclude Salihi - a ribadire nuovamente un ringraziamento sincero e profondo alle aziende che si sono dimostrate solidali e comprensive. Lo faccio a mio nome, come membro del tavolo interreligioso della Prefettura dell'Aquila, ma anche anche a nome di tutti i fedeli".

L'auspicio è che tutte le aziende si adeguino a questa scelta nella consapevolezza che "non tutti i titolari sono stati informati della circostanza, forse perché alcuni lavoratori hanno paura che, assentandosi nel giorno della festa, potrebbero avere ripercussioni importanti sul lavoro".