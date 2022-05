Santa Rufina: la fermata dei bus Ama torna nella piazza del paese

La fermata degli autobus di linea di Santa Rufina di Roio, frazione montana del comune dell’Aquila, sarà ripristinata nella piazza del paese.

Lo spostamento, deciso da Ama spa dopo la recente mobilitazione popolare che ha puntato l’indice contro la mancanza di sicurezza per gli utenti, ha effetto immediato per le corse effettuate dai pulmini, mentre richiederà qualche approfondimento per i mezzi più grandi che effettuano altre corse.

Un sopralluogo da parte dei tecnici dell’azienda, nei prossimi giorni, acquisirà infatti gli spazi di manovra degli autobus per verificare che i mezzi, in uscita dalla piazza, non invadano la corsia opposta per reimmettersi sulla strada provinciale. Una relazione di instradamento, a questo scopo, sarà rimessa al Comune per il definitivo via libera.

A renderlo noto è l’amministratore unico dell’Ama spa, Augusto Equizi, che nelle scorse settimane si è interessato in prima persona del problema, recandosi anche sul posto con l’assessore alla Mobilità Carla Mannetti.

Scartata, per motivi tecnici, l’ipotesi contemplata in un primo momento, di spostare la fermata all’interno dell’insediamento dei moduli abitativi provvisori (Map).