Lions Club L'Aquila dona 5 poltrone letto al pronto soccorso pediatrico

Il Lions Club L'Aquila ha donato cinque poltrone letto al Pronto soccorso pediatrico dell'ospedale San Salvatore.

La consegna è avvenuta questa mattina alla presenza del primario del reparto, Vincenzo Salpietro, dei medici Giovanni Farello, Gabriella Bottone e Cecilia Fabiano, della caposala Lorella Scimia e della delegazione del club composta dal presidente Massimiliano Laurini, dal vice Rocco Totaro, dalla consigliera del direttivo Francesca Bafile e dal presidente del comitato marketing e comunicazione, Riccardo Persio.

L'operazione si è resa possibile grazie alle donazioni che il club ha raccolto in occasione del concerto di Natale che si è svolto a dicembre all'auditorium del conservatorio "Casella".

"Siamo orgogliosi - ha detto il presidente del Lions Club L'Aquila, Massimiliano Laurini - di aver contribuito con la nostra mobilitazione all'attività di uno dei reparti d'eccellenza dell'ospedale aquilano. Ringrazio per questo tutti coloro che il loro gesto hanno concorso alla piena realizzazione e il mobilificio Zugaro per la sensibilità dimostrata nell'aver condiviso in pieno la nostra iniziativa. La calorosa accoglienza che abbiamo ricevuto testimonia quanto iniziative di questo genere siano importanti".