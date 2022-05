Viabilità: 12 e 13 maggio chiusura al transito veicolare di via Sallustio

Il Comando di Polizia municipale rende noto che domani, giovedì 12 maggio, e venerdì 13, dalle 7:00 alle 17:00, sarà interdetto alla circolazione veicolare il tratto di via Sallustio compreso tra via Camponeschi e via Cavour per procedere allo smontaggio di una gru posizionata in via degli Scardassieri.

Nel periodo della chiusura, la parte alta di via Sallustio sarà raggiungibile da piazza Duomo percorrendo via Marrelli, mentre in uscita sarà possibile utilizzare via Patini in direzione piazza Duomo, oppure percorrere via Cavour/piazza Palazzo, per poi proseguire in direzione via San Bernardino o, in alternativa, verso via Camponeschi/via Fontesecco/via XX Settembre.