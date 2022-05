Tragedia ad Ofena, trovato morto l'allevatore Emiliano Palmeri: meno di un mese fa era stato brutalmente aggredito

Tragico epilogo per le ricerche di Emiliano Palmeri, l'allevatore 28enne di cui si erano perse le tracce da questa mattina: è stato trovato morto ad Ofena.

Sul posto, oltre ai carabinieri di Sulmona, ai vigili del fuoco e al 118, sono arrivati il sostituto procuratore dell'Aquila Fabio Picuti e il medico legale Peppe Calvisi.

Palmeri, figlio dell'ex vicesindaco di Ofena Marcello, da anni residente a Castel del Monte, era stato brutalmente aggredito la notte tra il 19 e il 20 aprile scorso, ferito con un colpo di pistola da macello, di quelle utilizzate nei mattatoi per stordire o finire i capi di bestiame prima della macellazione; era stato trovato riverso a terra in un uliveto poco fuori Ofena, in fin di vita, con una profonda ferita alla testa.

Rientrato a casa da pochi giorni, dopo due delicati interventi chirurgici, stamane era scomparso; in serata, il suo corpo è stato rinvenuto privo di vita.

Una vicenda a dir poco inquietante: a dieci giorni dall'aggressione, due cavalli appartenenti all'azienda di Palmeri erano stati trovati morti; altri due agonizzanti; si era pensato subito ad un secondo avvertimento al giovane, titolare di un allevamento di cavalli sulla piana di Campo Imperatore.

Tra le piste che erano state seguite in queste settimane dagli investigatori, una possibile faida sull'uso dei pascoli.

E' chiaro che la morte del giovane apre ora scenari ancor più preoccupanti.

Nelle ore successive all’aggressione, Palmeri era stato sentito dagli inquirenti e aveva fatto il nome del presunto aggressore. A distanza di giorni la sua versione dei fatti, seppur con alcune contraddizioni, non era cambiata; in una intervista al quotidiano 'Il Centro', il 28enne aveva confermato di aver visto in faccia chi gli aveva sparato, puntando il dito contro un imprenditore di Campo Imperatore che risulta indagato; stando a quanto trapelato, l'uomo avrebbe però fornito agli inquirenti un alibi di ferro.