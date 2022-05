Gravissimo incidente all'Aquila.

Per cause ancora da accertare, poco dopo le 14:30 un'automobile si sarebbe sfrenata davanti la scuola dell'infanzia di Pile-Primo Maggio, in via Salaria antica est, e dopo una corsa di 20 metri avrebbe sfondato il cancello del giardino travolgendo 4 bambini, dai 3 ai 5 anni.

Tre bambini sono stati trasportati in ospedale, il quarto è ancora sul posto, soccorso dai medici giunti prontamente sul luogo dell'incidente.

