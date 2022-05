Tragedia asilo Pile-Primo maggio: annullati eventi politici e culturali

A seguito del gravissimo e tragico incidente verificatosi nella giornata odierna presso la scuola dell’infanzia I Maggio, che ha causato il decesso di un bambino e il ferimento di altri 5 compagni di scuola, il sindaco dell’Aquila ha proclamato il lutto cittadino dalla giornata di domani, 19 maggio, sino al giorno di svolgimento delle esequie funebri.

In base al provvedimento è disposta l’esposizione a mezz’asta e listate a lutto delle bandiere sugli edifici pubblici delle Pubbliche amministrazioni presenti sul territorio comunale per l’intera durata del periodo di lutto cittadino; il divieto, nel corso di detto periodo, delle attività ludiche e ricreative e di ogni altro comportamento che contrasti con il carattere luttuoso del tragico accadimento o con il decoro urbano; la chiusura degli esercizi commerciali, delle imprese, delle attività artigianali e delle altre attività lavorative pubbliche e private, con esclusione dei servizi indispensabili ed obbligatori, dalle ore 9 alle ore 11 di giovedì 19 maggio 2022, fatta salva la discrezionalità di incrementare l’orario di chiusura da parte dei singoli esercenti.

Il provvedimento non interessa le attività didattiche e gli uffici pubblici che rimarranno aperti, essendo intesi come servizi indispensabili e obbligatori.

L’ordinanza invita tutti cittadini e le organizzazioni sociali, culturali e produttive ad esprimere, nelle forme che riterranno opportune, la propria partecipazione e vicinanza ai familiari colpiti e i partecipanti alla competizione elettorale per le consultazioni amministrative e referendarie del 12 giugno 2022 a manifestare a loro volta il proprio cordoglio tramite la sospensione delle attività di propaganda elettorale nel corso dell’intero periodo di lutto cittadino.

Unendosi al dolore della comunità, Fratelli d'Italia ha deciso di annullare l'evento con Giorgia Meloni che era previsto per domani all'Aquila in vista delle elezioni amministrative del 12 giugno prossimo. "Di fronte a questo gravissimo incidente non possiamo che esprimere tutta la nostra vicinanza alle famiglie coinvolte e alla comunità dell’Aquila", è il messaggio inviato dal presidente di Fratelli d'Italia, onorevole Giorgia Meloni.

"La tragedia che ha colpito la nostra comunità è troppo grande, abbiamo deciso di annullare tutte le iniziative elettorali", comunicano Stefania Pezzopane e la coalizione di centrosinistra. "Non riesco a pensare ad altro che al piccolo scomparso, alla sua famiglia, agli altri bambini ricoverati ed alle loro famiglie nell’attesa di buone notizie sul loro stato di salute", le parole della deputata dem. "Un abbraccio alle insegnanti che hanno vissuto una tragedia assurda. Un ringraziamento a medici e personale sanitario, ai VVFF, alla protezione civile ed a tutti i corpi dello Stato intervenuti oggi. Ciò che è accaduto ci lascia senza parole, esprimo le più affettuose condoglianze alla famiglia del piccolo che non c’è più. La nostra comunità soffre e si stringe alla famiglia".

Nel rispetto del lutto cittadino e del grandissimo dolore che ha colpito la nostra comunità, è stato annullato anche il presidio per la pace che era previsto per domani, alle 18:30, ai Quattro Cantoni.

Annullata l'asta di beneficenza con i quadri di Lucio Paolucci che era stata organizzata per domani dalla onlus L'Aquila per vita, di concerto con il Rotary Club L'Aquila e dell'Accademia provinciale medica "S. Tommasi" che, esprimendo sgomento e dolore, si stringono in un forte abbraccio alle famiglie delle piccole vittime.

Revocato anche il sit in di protesta che era stato convocato venerdì 20 maggio da FP CGIL e UIL PA, dinanzi la Prefettura dell'Aquila, per rivendicare la giusta attenzionare per la delicata questione che interessa lavoratrici e lavoratori che sono state/i assunte/i a tempo determinato, a mezzo concorso pubblico indetto dal Ministero della Giustizia nel settembre 2020 (in attuazione del D.L. n.34/2020), per fronteggiare le interessanti esigenze degli Uffici Giudiziari del Paese, nonché dell’Abruzzo e del Molise, anche in virtù delle vacanze organiche.